Lardin: "Je veux quitter Solre avec le maintien en poche"

En partance après une quinzaine de saisons aux petits Ponts durant lesquelles il a tout connu, John Lardin veut continuer à y croire. La mauvaise passe semble oubliée chez les Tuniques Bleues. Des nuls face à Ransart et à Molenbaix, un succès contre Soignies, les Erquelinnois pointent, désormais, à la douzième position, aux portes du maintien. "On est optimistes et on veut jouer le coup jusqu’au bout. Ce ne sera pas facile mais je veux tout donner. Et quitter Solre-sur-Sambre en ayant assuré le maintien et avec le sentiment du devoir accompli."

Ce que le nul dominical permet d’espérer. Pour Montignies, par contre, c’est sans doute le mauvais résultat de trop. "Les Montagnards ont, pourtant, été super-efficaces, souligne Lardin. Au-delà du nul, les deux équipes auraient pu s’imposer. Montignies en pliant le match et nous en transformant le penalty en première période puis en profitant de notre supériorité numérique dans la dernière demi-heure. Mais nous ne perdons plus, c’est une bonne nouvelle. Nous abordons le sprint final pied au plancher." À confirmer, d’autant que la fin de championnat sera corsée.