Division 3A ACFF

Le beau caractère de Monceau

Dimanche, contre le troisième de la série, Monceau a arraché les trois points. "C’est une victoire importante, pointe Michel Dufour, le coach moncellois. Les deux points de perdus, à la 90e, la semaine passée, on devait les récupérer aujourd’hui. La manière et l’état d’esprit y étaient. Quand on voit le combat que le groupe a mené, les trois points sont mérités." Les Moncellois ont tout de même joué avec leur bonheur. "En première mi-temps, on ne profite pas de nos occasions pour faire le 2-0. On sait que si on ne tue pas le match, on laisse une ouverture à notre adversaire. À la pause, j’ai expliqué que le premier quart d’heure de la reprise allait être déterminant. Après cinq minutes, on concède un penalty et notre adversaire égalise." Dans l’adversité, Monceau a su se révéler. "Malgré tout, le groupe a su garder la tête froide. Il y a eu ce penalty et l’exclusion. Je ne conteste rien. J’ai surtout aimé la mentalité du noyau qui n’a rien lâché et qui a su profiter des occasions, en seconde période, pour enfin tuer le match. Ce fut un bon petit coup de pied au c… pour nous aider à faire la différence."J. De.