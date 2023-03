Jumet 2 - Gerpinnes 2

Jumet a su neutraliser Gerpinnes, dans ce match au sommet. Avant l’heure de jeu, Fera Matias répondait à l’ouverture du score de Duchemin. Sur l’action suivante, Viera-Perez donnait l’avance aux visités. Mais l’expérimenté Pasquale égalisait, sur penalty, dans le dernier quart d’heure.

Frasnes 1 - Roselies 2

À l’extérieur, Roselies n’a pas craqué. Avec cette victoire, les Roseliens parviennent à reprendre les commandes de la série. Si Derraz débloquait la situation, Bennett Donkor égalisait, avant la pause. Mabchour donnait la victoire aux siens, quelques minutes après la reprise.

Fontaine 1 - Snef 4

À domicile, Fontaine n’a pas trouvé la solution contre le troisième de la série.

Morlanwelz 7 - Erpion 1

À la maison, Morlanwelz a signé l’un des canons du week-end. Erpion a totalement pris l’eau. Morlanwelz en profite pour se rapprocher de Jumet.

Ressaix 5 - Nalinnes 3

Les spectateurs ont pu profiter de nombreux buts. Evrar, Lenoir et Agnaou ont marqué pour Nalinnes. Christ, Takir et Erroui ont trouvé le chemin des filets pour les visités.

Ressaix s’accroche pour tenter de revenir sur le Top 5.

Chapelle 1 - MSM/Collège 3

Si Chapelle a débloqué la situation rapidement via Saint-Ghislain, les Mont-sur-Marchiennois ont su faire la différence, grâce à Midulla et Kenny. Ce résultat permet à Mont-sur-Marchienne de revenir sur Erpion et Anderlues. Chapelle, lui, doit se méfier des formations du bas de classement.

Froidchapelle 1 - Thuin 6

Dans le match du bas de classement, Thuin n’a pas fait dans la dentelle contre Froidchapelle. À l’exception du but de Sanchez Manjon, les visités n’ont rien montré. Arslan, Resinelli, Carbone, Van Puyvelde et Campion ont trouvé le chemin des filets. Avec ce succès, Thuin fait un pas vers le maintien.