Cartes jaunes: Erculisse, Tamoh, Strobbe, Steens, Mucci, Navona, Fernemont, Sera.

Carte rouge: Befahy (2cj, 65e).

Buts: Traore (1-0, 3e), Ulens (1-1, sur pen., 50e), Fernemont (2-1, 64e), Mucci (3-1, 75e).

MONCEAU: Lazitch, Lissens, Navona (88e Bodson), Fernemont (81e Niewinski), Samouti, Befahy, Steens, Pina, Lucci, Traore, Tamoh (46e Prestifilippo).

SYMPHORINOIS: Dekerle, Citron (79e Goditiabois), Maocha, Ulens, Kwembeke (66e Mabille), Colquhoun (66e Sera), Lombardo, Strobbe, Revercez, Erculisse (79e Meurant), Rucquois.

Contre le troisième du classement, Monceau se devait de sortir une grosse prestation, malgré de nombreux absents. Sur un terrain bien gras et pas avantagé par la pluie, Monceau réalisait un excellent début de match. Après une énorme occasion galvaudée par Tamoh, les visités trouvaient la faille. Traore coupait parfaitement un coup franc de Pina. Dans la foulée, les Moncellois s’offraient cinq occasions franches de doubler la mise. Mais Fernemont, notamment, n’étaient pas chanceux dans ses choix. Saint-Symphorien, lui, n’était pas très entreprenant. À l’exception, d’un coup franc d’Ulens, Lazitch n’avait rien à faire durant le premier acte. À la pause, Monceau était logiquement devant.

Au retour des vestiaires, Symphorinois poussait tant et plus pour revenir dans le coup. Ulens était accroché dans le rectangle: penalty. L’ancien joueur de Mons ne tremblait pas: 1-1. Dans la foulée, Navona tentait sa chance. Le portier adverse devait se détendre. Après l’heure de jeu, Fernemont profitait d’un bon ballon de Prestifilippo pour faire 2-1. Mais sur l’action suivante, Befahy écopait d’un second carton jaune. Monceau devait terminer les 25 dernières minutes à dix. Malgré tout, les Moncellois parvenaient à planter une nouvelle rose via Mucci.

"Je suis vraiment satisfait par le travail de l’équipe, explique Michel Dufour, l’entraîneur moncellois. Après le match nul concédé dans les ultimes instants, la semaine passée, le groupe devait récupérer deux points. Aujourd’hui, il y avait la manière et l’envie. C’est une belle victoire qui nous permet de réaliser une belle opération au classement. Je suis fier de mes gars qui ont su livrer un match plein"