Les rencontres à mille points, tant les Solréziens que les Montagnards commencent à y être habitués. Cela fait deux saisons que les uns et les autres se battent jusqu’au-delà des nonante dernières minutes pour sauver leurs peaux en première provinciale. Seulement, cette fois, il ne pourra plus y avoir de miracle collectif. Le malheur des uns fera immanquablement le bonheur des autres. Les Tuniques Bleues préparent l’avenir sans Johan Lardin mais ne se retrouvent, jamais, qu’à quatre longueurs de la lanterne rouge. Quant aux Carolos, ils s’accrochent à la réalité mathématique: ils peuvent encore créer l’exploit. "Ce match est-il le plus important de la saison ? La réponse est oui, à 100%, a préfacé le T1 du stade Yernaux, Nicolas Pedini. Le derby aura un impact énorme sur les dernières journées. Positif ou négatif, ce sera en fonction du résultat. Le score de dimanche va obligatoirement orienter la manière d’aborder les rencontres suivantes."

C’est la raison pour laquelle, à Montignies, l’élimination en coupe, n’a pas été vécue comme une énorme déception. Au contraire, le terrain compliqué de la P2 d’Estaimbourg a servi de préparation à ce qui attend les Montagnards. "Il faut s’adapter, c’est pourquoi j’ai demandé de jouer plus long, pas comme lorsqu’on évolue à la maison." Aux Petits Ponts, il y aura de la tension à 15h, demain. Et de la déception pour certains deux heures plus tard.

En ce qui concerne le haut du tableau, la situation s’est éclaircie. Sacré champion officiellement, Belœil peut déjà préparer la saison prochaine même si tout ne semble pas se passer comme prévu près du château. La course pour le tour final demeure ouverte avec Molenbaix qui le prépare, ce sera face à des Ransartois non dénués d’atouts mais toujours pas rassurés. Les autres fourbissent leurs armes, comme Pont-à-Celles/Buzet. Un ballottage favorable à confirmer dans l’autre derby, celui face à Courcelles. La pression sera, pourtant, plutôt du côté des Coqs qui cherchent toujours la sérénité. Les Courcellois ont quitté la zone rouge mais, dans leur cas, rien n’est encore définitif. Nico Flammini et ses hommes ont encore besoin de points. Le dernier rendez-vous concerne Hornu et Gilly. Deux formations qui abattent, sans doute, leur dernière carte dans leur quête de tour final. Montois et Carolos n’ont plus leurs sorts entre les mains et seul le gagnant de demain pourra encore espérer s’installer, in extremis, à la table des grands.