Gozée: un esprit de guerrier à retrouver

La mini-trêve a fait du bien à Gozée. Alors qu’ils viennent d’enchaîner deux revers consécutifs, les Jaune et Noir en ont profité pour mettre les choses au point. "Il y a eu du laisser-aller, avoue le coach Michaël Versaevel. Les entraînements étaient notamment de moins en moins suivis. On était dans une très bonne période et c’était devenu trop facile. Une franche discussion s’imposait." Le match de reprise se fera chez le leader Momignies, qui n’a plus perdu en championnat depuis le 6 novembre. C’était face à… Gozée. "On avait gagné à dix, se souvient Michaël. Je sais qu’ils vont nous attendre de pied ferme. Perdre à Momignies, ce n’est pas grave en soi mais je ne veux pas prendre une correction. Il faudra retrouver notre esprit de guerrier pour espérer ramener quelque chose. Notre ambition est d’aller au tour final."