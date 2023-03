Buts: Ghislandi (1-0, 4e ; 2-1, 14e, 4-1, 22e, 5-1, 23e), Smets (1-1, 7e), Cordier (3-1, 18e), Van Veen (5-2, 35e), Wilde (6-2, 37e. 7-2, 38e), Ouguzhan (8-2, 39e)

Ce match débutait en fanfare et à l’avantage des Carolos, ouvrant rapidement le score. Ghislandi ponctuant une action rondement menée. Joie de courte durée puisque Smets permettait à Malle de recoller au score. El Kajjoui ratait ensuite l’immanquable, seul devant le portier Anversois.

La partie était équilibrée, mais manquait de densité durant le premier quart d’heure de jeu.

Charleroi bénéficiait alors d’un coup franc dans l’axe. Marvin Ghislandi plaçait le cuir de plein fouet sur la transversale. Sur l’action suivante, il ne ratait pas l’occasion de planter son second but de la soirée. Cordier donnait ensuite de l’air aux Carolos, en portant la marque à 3-1.

Ghislandi insatiable

La seconde mi-temps était dominée par les Carolos, imprimant un tempo rapide. Ghislandi plantait son hat-trick de la soirée, portant la marque à 4-1 et il affolait encore le marquoir pour faire 5-1. Il n’y en avait que pour Charleroi et Ghislandi dans cette rencontre. Les Anversois ne parvenaient plus à sortir de leur camp et les minutes s’égrainaient au chrono. Le coach de Malle demandait alors un temps-mort, à cinq minutes de la fin de la rencontre et son équipe réduisait le score par Van Veen (5-2). Charleroi ne se laissait pas démonter, Wilde sortait de sa tanière pour faire 6-2 puis 7-2 ! Pour la forme, Ouguzhan plantait un dernier but en toute fin de match (8-2). Charleroi ravissait la seconde place au classement à Anvers. De bon augure avant de se déplacer dans la métropole anversoise le week-end prochain, avec le plein de confiance !