Au minimum neuf points attendus à Frasnes

En l’espace d’une semaine, tout peut changer dans cette P3D. Montignies a bénéficié d’une décision en sa faveur en appel pour repasser en tête du classement. Et la victoire ransartoise, le week-end dernier à Boussu-lez-Walcourt, a permis aux Cougars de quitter la place de barragiste de la série. Siège qui est désormais occupé par Frasnes. Malgré un bon début de championnat et une intéressante série en cours de sept points sur neuf, les gars de Mathieu Van Yperzeele se retrouvent en mauvaise posture à cinq matches de la fin du championnat. Pas de quoi pour autant inquiéter le groupe frasnois, à quelques heures d’affronter les Boussutois. "Le groupe n’a pas pris de coup au moral, car il s’attendait à ce que Ransart empoche les trois points face à notre futur adversaire et repasse devant nous au classement. Je dirais même que nous sommes plutôt assez confiants, car on reste sur une belle série en cours et parce qu’on pourrait effectuer une belle opération en l’emportant ce dimanche. En sachant que Gerpinnes et Ransart affronteront également des équipes du Top 3", explique le coach frasnois.