Au minimum la victoire pour Charleroi et ses Ladies ce samedi face à Laarne

En coulisses, cela bouge beaucoup. Outre la récente intronisation de Vincent Degimbe à la tête de l’école des jeunes, les Ladies ont signé la poste 4-5 Tatiana Verdonck pour la saison prochaine. Installée à Villers-la-Ville, cette ancienne joueuse d’Ottignies évolue actuellement à Lummen. Ce premier renfort belge devrait être suivi d’un second, toujours à l’intérieur.

Namur – Lummen (s. 20 h 30)

Affichant un bilan de 13 victoires pour cinq défaites, à l’instar de Liège Panthers, le Basket Namur Capitale est plus proche que jamais de la troisième place, qui pourrait être synonyme de qualification européenne.

Une défaite de leurs concurrentes liégeoises, ce samedi à Malines, permettrait aux Namuroises de ne pas avoir à se soucier de l’average lors du dernier match décisif dans la Cité Ardente. "On voit la fin de saison et cette petite finale avant l’heure approcher, commente Lionel Dorange. Mais on ne peut absolument pas passer au travers ce samedi. Nous devrions être quasiment au complet, Camille Boosten et Aalyiah Wilson ayant repris les entraînements cette semaine. Cette rencontre tombe donc à pic pour reprendre des automatismes et du rythme." Malgré la volonté affichée de faire tourner et le résultat à l’aller (42-86), Namur ne compte pas prendre Lummen à la légère: "C’est une équipe jeune, pas simple à jouer, et qui a beaucoup progressé cette saison. Même si elles sont dernières, nous devons nous méfier, ajoute l’assistant-coach. Puis, comme toujours avec José (Araujo), ce n’est pas le score qui compte mais bien la manière." Wivine Defosset, touchée au dos, est toujours indisponible.