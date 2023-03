"On ne doit pas dévoiler nos armes" au FMC Charleroi

Ce soir, les Carolos devront signer un résultat positif, contre Herstal, leur concurrent direct pour les play-off. "Si nous ne manquons pas notre fin de saison classique, nous devrions retrouver cette équipe durant la phase finale du championnat. Mais pour cela, on doit l’emporter, ce soir, sinon, on risque de perdre notre cinquième place."

Pour Leo, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte, à travers cette confrontation. "On doit jouer avec intelligence. Herstal risque d’être notre adversaire pour les play-off. On ne doit donc pas lui dévoiler toutes nos armes, sinon, il saura nous contrer. On doit donc travailler différentes tactiques afin d’avoir des solutions et du répondant."

Les Carolos devront composer avec un groupe plutôt restreint. "Je n’ai pas à commenter les différentes décisions, ce n’est pas mon rôle de joueur. Mais, oui, on va devoir se serrer les coudes jusqu’au terme de la saison."

Anvers, le traditionnel concurrent

Le bon vieux Yildiz devrait occuper la place entre les perches, avant le retour de suspension du jeune Dumoulin. Pour le reste, seul Qoli est incertain.

Le Futsal Team Charleroi, lui, tentera de s’emparer de la deuxième place du classement, au cours des deux dernières rencontres de la phase classique. Les Carolos comptent deux points de moins qu’Anvers qu’ils affronteront comme ultime rencontre de la série. Les hommes du président Troiani affrontent Malle, ce vendredi soir, à la maison.

Les Carolos ont l’occasion de réaliser une belle opération, à quelques semaines du début des play-off. Une équipe de Charleroi qui semble déjà préparer la prochaine saison…