Le CEP a déposé ses réserves

Sèchement battu à Linthout, le Charleroi Expérience Performance a déposé ses réserves. "Dans l’ensemble, les Brabançons ont livré un solide match. Mais les refs ont laissé beaucoup trop jouer, explique un Jérémy Steinier placé au cœur de l’affaire. Sur un écran, un adversaire me rentre violemment dans le dos. Je demande à sortir pour me remettre et, du banc, je signale à un arbitre que je ne me suis pas déplacé pour me blesser, que j’enchaîne ensuite avec une nuit de travail. Le ref m’a exclu pour une seconde technique. Celle-ci aurait dû aller au coach. Il y a erreur manifeste à un instant où le duel était encore ouvert."