Kara bientôt à la retraite !

"J’espère que chacun cherchera à prendre sa revanche. Il y a deux semaines à Bellflamme, nous avons touché le fond", rappelle Stéphane Huegaerts, l’entraîneurf fleurusien, à propos de ce nouveau déplacement ce vendredi à Esneux. Le coach du Campinaire n’a pas non plus oublié que les jeunes liégeois s’étaient imposés de 6 points à l’aller, en raison des absences de Ricardo Bearzotti et Ju Mertens ainsi que, et surtout, des 18 points inscrits lors des cinq dernières minutes. Duding, touché au doigt, effectuera sa rentrée. Ceci dit, l’info principale à l’USVC concerne évidemment l’annonce faite par Thomas Karavokyros de son départ à la retraite au terme de la saison ! Formé à la dure à l’Olympic lors des saisons 2006 et 07, en N2 puis en N3 (coach Dan Parenté), le supporter de l’Olympiakos était depuis une figure incontournable du basket carolo.