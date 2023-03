Charleroi et Tchalou veulent continuer à rêver

Les filles de Dimitri Piraux vont disputer leur premier match de playoff I contre Gand ce smaedi à 20 h 30 à la salle Ballens. Un premier match à domicile pour les Moncelloises qui ont déjà démontré au mois de décembre qu’elles étaient capables de venir à bout des Gantoises à la maison. Cette prestation sera à réitérer ce week-end. Le coach carolo préface cette rencontre: "Le groupe me semble reposé et nous attendons impatiemment les play-off. Nous sommes un peu sur nos gardes, on se prépare à être considérés comme les outsiders de cette mini-compétition. Nous voulons être plus que cela ! Avec les filles, nous nous préparons à la guerre. J’essaie de ne pas trop spéculer sur le score de ce week-end. Je veux que l’on ramène quelque chose contre Gand à domicile, ça, c’est clair. Il faut espérer que les autres se neutralisent ou bien qu’Astérix survole les PO et que nous fassions tout pour être deuxièmes." La finale est bien en ligne de mire pour Dimitri Piraux et les siennes !