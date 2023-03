Au pire limiter la casse

Les Ladies B comptent quatre défaites de moins qu’Angleur, qui ne dispose plus que de quatre sorties pour, théoriquement, revenir sur les Sambriennes. À l’aller, ces dernières s’étaient imposées de 8 points. Un retournement de situation alimenterait le suspense, même si on voit mal l’équipe liégeoise signer un 2 sur 3 dans la foulée et Charleroi B effectuer du surplace. Sans oublier qu’il reste un paquet de confrontations directes à jouer entre les nombreuses équipes de la deuxième moitié du tableau, toutes potentiellement concernées par la lutte pour le maintien. Mais sait-on jamais ? Il sera donc primordial pour le groupe de Fabien Muylaert, dans le pire des cas, de limiter la casse à -7 au maximum. Le Mosa devrait alors réaliser un carton plein.