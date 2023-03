La meilleure performance régionale est à mettre à l’actif de Lucien Theys, sacré vice-champion des masters 60-64 après avoir couru les 5000m en 21'04. Vingt autres athlètes étaient au départ, dont Dominic Bertin (15e en 24'11). Autre bonne nouvelle pour leur club: Fleurus Athlétisme a reçu la semaine dernière le label Club Handisport Loisir.

L’ACTE était représenté par cinq athlètes, soit la plus forte délégation régionale. Virginie Dehouck a terminé 3e dans une course des 35-39 ans qui a rassemblé cinq concurrentes et repart donc avec le bronze (5000m en 22'41). Maria-Teresa Baldarelli finit 4e chez les 55-59 ans (4000m en 20'30). Vaguelis Garozis est 11e des masters 40-44 (7000m en 29'40), Nicolas Mulpas est 17e des 30-34 ans (7000m en 27'45) et Sébastien Bourgeois est 7e des 40-44 ans (6000m en 23'48). Deux sociétaires de l’UAC figuraient dans la même course que Sébastien: le champion francophone Laurent Moumaux, 5e, n’est pas passé loin d’une médaille nationale (à dix secondes exactement, 23'16) alors que David Groux finit en 17e position (25'54). On retrouvait aussi en lice le Marcinellois Fabrice Pasque, affilié au SMAC: il clôture sa saison de cross en 10e position (24'16).