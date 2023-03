Frank Defays au chevet de Charleroi B: "Rapprocher nos jeunes du monde pro"

Frank, quelle sera votre mission à la tête de l’équipe B ?

L’objectif principal, c’est le maintien de l’équipe en Nationale 1. Ensuite, il s’agit de réduire le pourcentage d’échecs de nos jeunes talents et de les amener le plus haut possible, sachant qu’ils évoluent dans un championnat plus relevé que les U21, une série plus proche de notre première division.

Cette compétition amène-t-elle une réelle plus-value pour les jeunes ?

Oui, indéniablement. Le fait de jouer devant des supporters et avec un arbitrage de plus haut niveau rapproche nos jeunes du monde professionnel. Cela leur permet d’acquérir de l’expérience, de la maturité et donc de franchir un palier. C’est l’avantage de jouer en Nationale 1, dans un championnat qui compte.

Quel regard portez-vous sur Tessenderlo ?

C’est une bonne équipe, qui joue un football de construction et avec un attaquant qui marque facilement. L’objectif sera de se montrer solidaire et compact en mettant de l’impact physique dès le début du match. Le synthétique nous avantagera car c’est notre surface d’entraînement.

Y aura-t-il des titulaires de l’équipe A ?

Juste Patron, car ceux qui auraient pu jouer sont des internationaux déjà réquisitionnés par leur pays.