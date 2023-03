Cartes jaunes: Hoedaert, Bongiovanni

Buts: Troonbeeckx (1-0, 21e), Benaets (1-1, 29e), Ponet (2-1, 40e), Ntelo Mbala (2-2, 52e)

TESSENDERLOO: Valkenaers, M. Vermijl, Kerckhofs, Voca, Swinnen, Hulsmans, Troonbeeckx, Mbuyi-Mbayo (68e L. Vermijl), Vanaken, Ponet (84e Naqqadi), Coomans.

SPORTING CHARLEROI B: Patron, Debast, Hoedaert, Benaets, Lokembo, Ntelo Mbala, Okumu Monkoy (86e Amankonah), Muland Kayij (61e Rousseau), Lutte (75e Irakoze), Bongiovanni, Mbeng Milan.

Les Zèbres disputaient ce match avec la ferme intention de prendre les trois points, sur le terrain synthétique de Tessenderlo, en parfait état.

Une surface convenant parfaitement au jeu de construction et combinaisons rapides, prôné par l’entraîneur Defays. Les Limbourgeois ouvraient le score par Troonbeeckx mais le Sporting réagissait et égalisait rapidement à la demi-heure de jeu. Peu avant la pause, Ponet redonnait l’avantage aux visités et Monsieur Cools renvoyait les deux équipes au vestiaire.

Domination du Sporting

En seconde période, il n’y en avait plus que pour les Zèbres qui dominaient de la tête et des épaules la rencontre.

Ntelo Mbala égalisait pour donner un point largement mérité aux Hennuyers. Frank Defays, le mentor du matricule 22 analysait: "Il n’y a pas photo, nous avons la domination de balle et avons pris ce match à notre compte. Certes, cela manquait parfois de profondeur, mais dans l’ensemble, le schéma tactique fut respecté. On nous refuse en outre un penalty grand comme une maison. On rentre au vestiaire avec un but à remonter mais en seconde période, nous prenons totalement le match à notre compte sans laisser aucune possibilité à l’adversaire. Nous devons encore travailler notre jeu de positionnement sur les phases arrêtées."