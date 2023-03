Trois départs au FMC Charleroi: Tout le monde s’explique !

À deux rencontres de la fin de la saison régulière et des play-off, c’est une décision qui peut surprendre. Mais certains incidents et d’autres éléments entrent en ligne de compte dans cette histoire. Le club a également perdu de nouvelles plumes, vendredi soir, contre une équipe de bas de classement.

Du côté des joueurs, on s’explique. "Vendredi soir, on a eu une prise de tête avec Adem Birinci, je pense qu’on ne s’est pas compris, regrette Mehdi Elkjimi. Il voulait que je sorte plus vite du terrain, mais j’avais peur d’encaisser. Dans le feu de l’action, le ton est monté. C’est dommage. De mon côté, je garde le positif. Je remercie même le club car il m’a permis de me relancer. Je comptais quitter l’équipe en fin de saison pour rejoindre le Futsal Team Charleroi. Je vais continuer à supporter mes ex-coéquipiers jusqu’au terme de l’exercice."

Souliemane Ouadi n’a pas envie de s’appesantir sur les faits: "Je n’ai même pas envie de commenter, c’est ridicule. On me reproche d’avoir été en discussions avec des clubs avant la fin de la saison. Je sais que j’ai un contrat de deux ans. Mais je ne me sens plus bien à My Cars, à cause d’une accumulation d’événements. J’ai le droit de connaître mes possibilités." Le joueur serait également sur les tablettes de Charleroi.

Une décision commune

Adem Birinci, lui, précise qu’il n’a pas été remercié. "Je n’ai pas compris le communiqué. Je dois encore sonner au président. J’ai remis ma démission après le match, assure l’ex-coach. Ce n’est même pas pour l’altercation avec notre gardien, mais pour tout un tas de raisons. C’était le bon moment d’arrêter."

Dans la foulée, Hamit Karakilic a tenu à remettre l’église au milieu du village: "Je ne pouvais pas accepter ce qui s’est passé vendredi, il en va de l’image du club. Pour Adem, c’est une décision commune. Pour Souliemane, je trouve que c’est un manque de respect, alors qu’on l’a soutenu durant sa longue convalescence. On va désormais chercher le bon entraîneur pour terminer la saison et préparer la suite."