Lise De Valkeneer confirme à Charleroi

Pour Dimitri Piraux, coach de Charleroi Volley, il était important de voir une joueuse comme Lise resigner. "C’est un de mes piliers, elle veut grandir avec notre club. Quand elle se plaît quelque part, elle a une mentalité exemplaire. À Gand, elle a raflé des titres de championnes et des coupes de Belgique. Elle est partie un an la saison passée car nos objectifs à Monceau n’étaient pas assez élevés pour elle. Ici, ses objectifs correspondent aux nôtres. De un, nous serons européens. Et de deux, nous allons en vouloir encore plus lors de la saison à venir. Une certaine continuité dans le noyau me semble nécessaire si on veut grandir. Toujours tout changer rend les choses compliquées. Aujourd’hui, je peux dire que je suis un coach heureux !", s’exclame Dimitri Piraux.