Les frères Bourgeois s’adjugent la première

Cette course a pris la forme d’un relais en duo, dans le parc de Sautin. Le premier runner effectuait 4.5 km et le second 4.3 km. Pas de passage de témoin, mais une simple "tape" dans la main. Puis, ils se retrouvaient ensemble pour un ultime tour de 4.2 km, soit un total de 13 km.

Cinquante-neuf paires ont participé à cette première édition, sous le soleil mais aussi quelques petites gouttes de pluie. Le sourire et la convivialité étaient de rigueur et la qualité de l’organisation a unaniment été saluée. L’épreuve marquait aussi le retour des coureurs à pied dans le beau village de Sautin puisque, hormis la course virtuelle de 2021, il n’y avait plus eu de course là-bas depuis la dernière édition de la Corrida des Moissons, en 2016, dans le cadre de la fête de la Ruralité.

Sortant à peine d’une belle saison de cross, les frères Bourgeois n’ont pas longtemps laissé planer le doute, creusant rapidement l’écart sur Maxime Lust (le dernier vainqueur de la Corrida des Moissons) et Lorenzo Sorce.

Il n’y a pas eu davantage de suspense chez les dames, avec la victoire des deux Céline, Bastien et Déry. En mixte, par contre, Hilda Poelaert et Nicolas Ducarme se sont méfiés jusqu’au bout d’un possible retour de Kristel Dambroise et de son compagnon Maximilien Ghislain.

D’autres épreuves ont animé l’après-midi, à commencer par une course en ligne de 4.5 km qui a rassemblé 55 coureurs, jeunes et moins jeunes. Gauthier Dardenne et Gaëlle Bringard l’ont remportée. Trente-deux enfants ont participé aux courses qui leur étaient destinées, sur des distances allant de 200 à 1500 m. Vu le succès rencontré, une deuxième édition aura très certainement lieu !