Les 3T sortent de la nuit

Nouveauté cette année: les inscriptions en ligne, sur le site de Chronorace, étaient possibles jusqu’au départ. Il suffisait ensuite de récupérer son dossard à l’aide du QR code reçu ! Un vrai gain de temps et une opération qui pourrait se généraliser à l’avenir !

Les deux distances les plus importantes ont été remportées par des membres du Triathlon Tenacity Team de Charleroi (3T). Sur le 12 km, Adrien Roldan a signé une belle victoire, pour sa première participation. "L’organisation, l’ambiance et le parcours étaient vraiment super, s’exclamait-il. C’est parti assez rapidement, mais j’ai préféré être prudent. Après un peu moins de deux kilomètres, j’avais rejoint le leader. J’ai accéléré sur les parties roulantes pour le devancer, tout en faisant très attention dans les descentes, pour ne pas me blesser."

Le Carolo est en mode préparation pour les triathlons. "Le gros objectif sera le championnat de Belgique de triathlon des policiers, qui se déroulera le 18 juin à Courtrai. Il y a quelques jours, je me suis classé 4e du championnat de 10 km sur route." Il y a toujours un niveau de dingue dans les épreuves pour policiers. Donc, cette performance n’est pas à relativiser. "Au national, je viserai un top 10."

On le retrouvera aussi sur les épreuves de l’Ecoswimrun, à Butgenbach, le 29 mai, à la Gileppe le 2 juillet et à Robertville le 26 août. "Je tenterai de monter sur le podium de chacune de ces étapes."

Aucune lampe au loin

Sur le 18 km, c’est Nicolas Iglesias qui a fait honneur au maillot 3T, en s’imposant avec quatre minutes d’avance sur Damien Rifflart. "J’ai construit ma victoire dès le départ, en partant dans un groupe du 12 km. J’étais convaincu que j’étais avec un gars du 21 km, mais à la bifurcation, je me suis retrouvé seul. A partir de ce moment-là, je n’ai plus vu aucune autre lampe. J’étais donc bien tout seul et assez confortablement devant."

Cette année, on verra principalement Nicolas dans des trails. "Celui du Grand Ballon d’Alsace fin avril, début mai, sur 46 km, pour 2400 m de d +, et le marathon du Mont-Blanc en juin, sur le 92 km et 6600d +. Je ferai aussi quelques triathlons de format olympique, mais je n’ai pas de gros objectif en triple distance."

Aux côtés de Nicolas et Damien, figurait Benoît Badot sur le podium. "Un résultat qui fait plaisir, commentait ce dernier. Une course presque parfaite avec un très léger craquage sur la fin, mais une troisième place arrachée quand même. Enfin un podium!"