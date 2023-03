Un nouveau terrain de jeu pour les traileurs au centre de délassement

Près de 200 participants étaient de la partie, dont plusieurs maîtres et leur chien puisqu’il était possible de faire les deux plus courtes distances en canicross.

Julien Lecoyer a été le premier à rejoindre l’arrivée après avoir couru les 7 km en 33'35. "Je suis venu avec des amis avant tout pour m’amuser mais aussi pour préparer la saison de triathlon, raconta le Namurois. J’ai de gros objectifs sur sprints, à commencer par une qualification pour le championnat de Belgique."

Isolé au 3e km, l’élève de Manu Gochard a ensuite géré les derniers kilomètres. "Je travaille pas loin d’ici mais je connais pas bien les lieux. Ce trail était donc une occasion idéale."

Quelques minutes après Julien déboulait Rémy Becue, vainqueur sur la moyenne distance, malgré une petite erreur de parcours (d’autres se sont trompés aussi). "Je me suis perdu dans les bois, alors j’ai attendu que le 2e et le 3e me rejoignent car c’était plus facile de se repérer à trois. Sur le plat je parvenais à bien relancer et dans les parties les plus techniques, sur le terril notamment, j’essayais juste de ne pas perdre trop de temps !"

De retour à Loverval en septembre

Le Cerfontainois, étudiant en dernière année de kinésithérapie à la Haute École Condorcet, connaissait déjà un peu l’endroit. "Je suis venu courir pour mes cours mais beaucoup de passages m’étaient inconnus. C’est sympa d’avoir décroché ma première victoire de l’année ici et j’espère qu’elle en annonce d’autres. Toutefois, dans un premier temps, je vais me concentrer sur mes études. Je me fixe donc des objectifs au jour le jour !"

Sur le 30 km, Régis Givron l’a emporté sur le fil devant Steve Coppin. Chez les féminines, les gagnantes sont Axelle Latour (30 km), Lisa Toussaint (15 km) et Joan Duchatel (7 km).

Actygo a d’ores et déjà prévu deux autres événements cette année: à Nalinnes en juin, avec le club de volley, et en septembre, à nouveau au Centre de Délassement, mais pour un trail nocturne cette fois.