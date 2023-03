Monceau-Châtelet se prépare pour le duel au sommet en P2 féminine: "Nous attendons Chapelle avec impatience, si on gagne, on sera champions"

En cas de victoire samedi à Chapelle, Monceau sera couronné champion de 2e provinciale. "Nous attendons Chapelle avec impatience. Si on gagne, on sera champions samedi et on pourrait fêter cela chez nous la semaine suivante. Ce serait aussi une libération, qui nous permettrait de terminer la saison en roue libre. mais attention à ne pas se laisser aller et perdre dans les derniers matchs", prévient Fabrice Lepine. "On croise les doigts"

Un appel aux joueuses

Le club moncellois prépare déjà la saison prochaine: "On recherche une gardienne, car l’actuelle devra être opérée du genou. Et on voudrait aussi renforcer dans toutes les lignes." Les Chapelloises, dix victoires et deux défaites, auront les crocs pour ne pas laisser Monceau fêter le titre chez elles.