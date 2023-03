"Me tester sur 15 km": la réaction de Benoît Tronçon, 3e du 15km

"Loïc Sorée et moi avons couru ensemble du début à la fin, sans pouvoir faire la jonction avec le premier, Rémy Becue. D’habitude je fais des trails plus longs mais ce dimanche j’ai souhaité me tester sur un 15 km. Je prépare un Ultra en Alsace."