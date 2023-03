Deux clubs carolos dans les play-off ?

Alors qu’il ne reste plus que deux matchs à jouer dans la phase classique, contre Walhain le 30 mars et contre Namur le 13 avril, MsM peut déjà être crédité d’une excellente saison. "Nous sommes plus motivés que jamais à rester invaincus jusqu’aux play-off !"

Officiellement Arnaud et ses équipiers ne sont pas encore qualifiés mais on les voit mal rater le train. "Si on avait gagné le derby on était sûr d’y être mais vu la motivation qu’il y a dans le groupe je suis persuadé que nous validerons notre billet."

Les Mont-sur-Marchiennois souhaitent finir premiers de leur championnat pour éviter de jouer contre le premier de l’autre poule. "L’objectif est le titre !"

Il reste aussi deux matchs aux Carolos pour assurer leur place dans le tour final: contre Namur le 29 mars et à Etterbeek le 10 avril. Walhain pourrait encore passer devant. Leurs amis de MsM pourraient donc leur donner un fameux coup de main le 30 mars ! "Nous sommes heureux avec ce point pris contre Mont-sur-Marchienne car c’était la seule équipe qui nous avait battus cette saison, évoque Nin Si Tran. En plus leur effectif est plus fort que l’an dernier. Notre bilan actuel est très positif avec huit victoires en douze matchs. Nous sommes en bonne position pour atteindre la phase finale mais deux gros matchs nous attendent encore. Walhain vient de perdre une rencontre interclubs, ce qui nous met dans une position encore plus favorable."

Un troisième duel possible… en finale !

Un troisième duel entre les deux formations est encore possible cette saison. "Mais, si les positions restent telles quelles, cela ne pourrait être qu’en finale pour la montée en Nationale ! On n’y est pas encore. Si on parvient à jouer ce tour final ce sera la troisième fois. C’est clair que notre objectif est le même pour que pour MsM: l’accession à l’échelon supérieur. Il est toutefois difficile de se projeter trop loin car ces play-off se joueront en une seule journée et tout peut se passer. On va d’abord tout donner, comme à chaque match, pour se qualifier"

L’an dernier il y avait eu deux montants. Il n’est donc pas impensable de voir les deux clubs carolos atteindre leur but !