Vestiaires

"Il était important de remporter cette rencontre pour rester dans le coup, pointait l’entraîneur carolo, Xavier Robert. La course au Top 3 bat son plein. Nos adversaires ont pris des points. On doit en faire autant. Tessenderlo est une équipe qui est capable de battre les meilleurs. On devait bien négocier ce match. On a su le faire. On aurait pu marquer plus tôt, dans la partie. Heureusement, on a trouvé le chemin des filets en première période. Après la pause, on a su marquer ce deuxième but pour nous libérer. C’est de bon augure pour la suite."