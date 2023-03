"C’est compliqué de revenir au score contre ce genre d’équipes, estime avec philosophie Nicolas Pedini, l’entraîneur de Montignies. J’avais demandé à la pause à ce que nous jouions plus long et c’est comme ça que nous gagnons ce corner qui amène le but. Il y a eu du changement par la force des choses et les joueurs qui ont presté aujourd’hui ont répondu présents. Nous jouons certainement notre saison la semaine prochaine contre Solre car le résultat du match déterminera la fin du championnat."