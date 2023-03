(25-20, 25-23, 25-18)

Si les filles d’Ugo Blairon voulaient rester septièmes et garder leur sort entre leurs mains, elles se devaient de faire un résultat contre Anvers… Et vu la victoire de Genk contre Charleroi, la victoire thulisienne fut plus qu’utile pour conserver la sacrée septième place. Les locales ont livré une prestation presque parfaite face à un Anvers surpris par un Tchalou définitivement dans une spirale positive grâce à leur victoire la semaine dernière à Ostende. Le coach, Ugo Blairon, était très heureux après la rencontre: "On s’est mis à l’abri de toute surprise de la part de Genk contre Charleroi. On mérite bien notre place, nous sommes allés la chercher seuls. Nous sommes effectivement dans une bonne passe mais nous devons garder les pieds sur terre car les choses “sérieuses” vont commencer. La semaine prochaine, nous recevons… Anvers lors de la première journée des POII. Les Anversoises auront à cœur de prendre leur revanche. À nous de montrer que nous pouvons une fois de plus les battre."

Genk 3 - Charleroi 1

(25-21, 25-22, 16-25, 25-19)

Du côté de Charleroi, Dimitri Piraux, le coach, avait décidé de donner du temps de jeu à ses joueuses qui en ont le moins: "J’ai commencé avec Maurine Calande en libéro, j’ai mis Camille Hannaert à la place de Lise De Valkeneer et enfin, c’est Oriane Moulin qui a pris la passe. Oriane est une jeune joueuse pleine de talent qui nous a rejoints il y a deux ans. Elle a quitté le cocon familial pour venir jouer dans un grand club et elle a énormément évolué. Elle est encore très jeune, Oriane est à l’aube de sa carrière. Elle travaille dur à l’entraînement, elle méritait ce temps de jeu." La semaine prochaine, un tout gros match attend déjà Charleroi. Les Carolos recevront Gand. Un sacré début de play-off !