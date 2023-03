BRUNEHAUT: Lemaire 7 Diakite 3, Bevernage 23, Bellanger 7, Huwé 8, Blanc 6, Ndoye, Arfaux, Dupont.

SPIROU LADIES: Cambioli 10, Mense 11, Vandewattyne 15, Hering 9, Bottriaux 3, Baeskens 14, Dupire, Hermans.

Le même problème s’est produit récemment lors d’un déplacement du Spirou B dans le nord lointain, en N2. Les préposés locaux au scouting (ayant valeur de feuille officielle) ne connaissaient visiblement pas les joueuses visiteuses. À les suivre, Lisa Mukeba, désormais T2 car blessée, aurait joué, ainsi que Chadia Samsam, également sur la touche, et encore plus étonnant, Musanovic, qui ne fait plus partie du club ! Aucune trace, par ailleurs, des Mense, Bottriaux et autre Hermans.

Pour en revenir au match, Fabien Muylaert savoure: "Les filles ont sorti une toute grosse défense. Elles se sont arrachées pour gêner au maximum le tir adverse. Brunehaut a le plus souvent évolué avec ses trois grandes. Cela ne nous a pas empêchés de dominer au rebond. Mes joueuses se sont battues sur tous les ballons. Nous piquons de nombreux ballons. L’équipe locale a souffert contre notre individuelle. Il a juste manqué un soupçon de réussite en plus pour aller chercher un résultat plus large. De toute façon, le verdict est logique et mérité. Mis à part fugacement à deux reprises en deuxième mi-temps, les Tournaisiennes n’ont jamais mené. Dommage, toutefois, ce surprenant succès de Laarne à Waregem."