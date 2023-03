Cartes jaunes: Holuigue, Van Wynsberghe, Alestra, Boumediane, Amury, Latragna.

FC TOURNAI: Gianquinto, Thambwe, Brouckaert, Piéraert, Amury, Holuigue, Destrain (87e Ngoy), Van Wynsberghe, Calon (78e Coqu), Dassonville (59e Zanzan), Lekehal.

GOSSELIES: Martinez, Santinelli, Kourouma, Pingaut, Bollens, Qoli (78e Latragna), Bertoncello, Alestra, Luvovadio, Boumediane, Adam (92e Chantrenne).

Jamais deux sans trois. Les Tournaisiens voulaient absolument s’approprier cet adage pour engranger un troisième succès de rang en accueillant une équipe de Gosselies en net regain de forme. Comme prévu, Destrain et Dassonville rentrent pour suppléer Bellia et Kaba suspendus.

Lekehal a illico l’occasion de placer ses couleurs sur le velours mais il se heurte à une parade du gardien Martinez "J’ai fait le mauvais choix: une frappe enroulée alors qu’une patate aurait plutôt fait l’affaire", soupirait Sofiene à l’issue de la partie. L’attaquant tournaisien récidive cinq minutes plus tard avec un envoi trop enlevé, la réponse de Boumediane force Gianquinto à un arrêt exceptionnel pour sortir le ballon de sa lucarne. Dix minutes à peine, et la partie est déjà sacrément balancée. Ce feu d’artifice ne dure pas puisqu’à part un tir de Destrain dévié en corner, il faut patienter jusqu’à cinq minutes du repos pour voir Luvovadio crocheter et tirer au-dessus alors que le but était béant. Brouckaert se heurte encore au dernier rempart visiteur avant la pause.

On reprend sur les mêmes bases qu’en début de partie avec deux occasions chaudes directes: Lekahal échoue de très peu alors qu’un centre-tir de Boumediame aurait pu faire très mal, tout ça en cinq minutes. Qoli et Destrain allument encore quelques flammèches avant que Zanzan ne force Martinez à la claquette à un quart d’heure du terme. Le mot de la fin viendra du capitaine tournaisien Quentin Piéraert qui décoche une volée aussi pure que superbe qui prend la direction de la lucarne de Martinez, le gardien réussissant à sortir l’arrêt décisif pour garder ses filets inviolés. On aurait eu droit assurément au goal de l’année: "Je sens bien le ballon, je frappe mais le gardien de Gosselies sort un super arrêt", admettait un capitaine tournaisien qui n’a pas encore resigné pour la saison prochaine, ce qu’il nous confirmait en quittant le stade. Avec la saison de feu qu’il réalise, on se demande pourquoi il n’a pas encore été confirmé. Ce serait là une perte majeure pour les Sang et or…