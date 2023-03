Spirou: Fedele 4-0, Adzeh 10-4, Lo Giudice 3-0 (1X3), Zecevic 7-10 (3), Menth 6-2, Polet 3-17 (6), M. Cambioli 1-1, Shema 3-2 (1), Kalala 1-0, Hautekeet 2-0, Ellis 0-2, Lecomte.

Kontich: Aarstad 4-2, Rojas Palma 2-1, Kuijt 12-19 (2X3), Peeters 7-0 (1), De Pooter 3-10 (1), Dekoster 2-0, Bouckaert 4-2, Chada 5-9 (4).

Enorme suspense hier au sentier de l’Epée où le Spirou B jouait une bonne partie de son avenir en D2. Le démarrage était plus que moyen (0-6 et 2-8) mais des tripes de Lo Giudice puis de Polet et Zecevic lançaient l’équipe locale: 20-13. Les Anversois répliquaient par Boeckaert. Néanmoins, Charleroi conservait le bon bout. Idem dans le deuxième quart, jusqu’à ce que Chada inverse les rôles à la 16e (33-34). Les Carolos viraient toutefois en tête grâce à une bonne séquence finale de l’homme en vue de la première période, Craig Adzeh: 40-39.

Ce coup de boost donnait de bonnes idées à Polet, auteur d’un solide 14 à 0 (4X3) au sortir des vestiaires: 54-39 à la 25e ! Kuijt stoppait l’hémorragie. Charleroi contrôlait. Néanmoins, les visiteurs maintenaient le suspense en atteignant la demi-heure sous la barre des dix points: 63-55. Le train local déraillait à cinq minutes du terme, en encaissant un 0-13 (70-78). Charleroi tentait de s’accrocher (76-79, 78-81) mais Kuijt et De Pooter allaient chercher les lancers décisifs. La bascule se rapproche à grands pas.