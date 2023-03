Petigny ouvre le score par Giglio. Les Leus insistent et creusent l’écart avant le repos, via des réalisations de Poupaert et Gjorgjijevski. Au second acte, les Fromagers sauvent l’honneur par Dumont, à la 75e. Les Couvinois confortent leur place dans le Top 4.

P2B: Pondrome 5 - Flavion B 1

À la 2e, Magis trouve l’ouverture. Trois minutes plus tard, Hardy rétablit la parité. À la 8e, Matagne rend l’avance aux Beaurinois avant de remettre le couvert à la 31e. Juste avant le repos, Magis creuse l’écart. Au second acte, Pondrôme gère et à la 65e, Matagne corse l’addition.

BASKET-BALL

R2Ad: Fleurus 57 - Loyers 42

16-10, 12-13, 19-14, 10-5

CFB: Lambiotte 0-3, Bruno 0-4, L. Foerster 6-9 (3X3), Hislaire 6-3, Mestdagh 3-5 (1), Menten 2-2, Laviolette 6-3 (1), A. Marotta 5-0 (1).

RBCL: Dubit 3-3, Dhaens 6-4, Gailly 5-3, Mathieu 5-2, Frocheur 0-2, Ernoux 0-5, Gérard 4-0.

Sans Waterlot, Fleurus composait sans un de ses atouts majeurs. Les défenses parlaient de part et d’autre. Foerster moins en vue que d’ordinaire, ses équipières prenaient le relais, notamment Laviolette et, dans le deuxième quart, Hislaire: 28-23 au repos. Le CFB haussait le ton à la reprise. Foerster ajustait la mire. La défense ne faiblissait pas (47-37 à la 30e) et les Bernardines terminaient en force. Dom.A.

Charleroi B 78 - Kontich 82

25-20, 15-19, 23-16, 15-27

SPIROU: Fedele 4-0, Adzeh 10-4, Lo Giudice 3-0 (1X3), Zecevic 7-10 (3), Menth 6-2, Polet 3-17 (6), M. Cambioli 1-1, Shema 3-2 (1), Kalala 1-0, Hautekeet 2-0, Ellis 0-2, Lecomte.

KONTICH: Aarstad 4-2, Rojas Palma 2-1, Kuijt 12-19 (2X3), Peeters 7-0 (1), De Pooter 3-10 (1), Dekoster 2-0, Bouckaert 4-2, Chada 5-9 (4).

Énorme suspense hier au sentier de l’Epée où le Spirou B jouait une bonne partie de son avenir en D2. Le démarrage était plus que moyen (0-6 et 2-8) mais des tripes de Lo Giudice puis de Polet et Zecevic lançaient l’équipe locale: 20-13. Les Anversois répliquaient par Boeckaert. Néanmoins, Charleroi conservait le bon bout. Idem dans le deuxième quart, jusqu’à ce que Chada inverse les rôles à la 16e (33-34). Les Carolos viraient toutefois en tête grâce à une bonne séquence finale de l’homme en vue de la première période, Craig Adzeh: 40-39.

Ce coup de boost donnait de bonnes idées à Polet, auteur d’un solide 14 à 0 (4X3) au sortir des vestiaires: 54-39 à la 25e ! Kuijt stoppait l’hémorragie. Charleroi contrôlait. Néanmoins, les visiteurs maintenaient le suspense en atteignant la demi-heure sous la barre des dix points: 63-55. Le train local déraillait à cinq minutes du terme, en encaissant un 0-13 (70-78). Charleroi tentait de s’accrocher (76-79, 78-81) mais Kuijt et De Pooter allaient chercher les lancers décisifs. La bascule se rapproche à grands pas. Dom.A.