Buts: Ouadi (1-0, 1re), Meunier (1-1, 4e), Lambeets (1-2, 7e), Meunier (1-3, 10e), Rahou (2-3, 16e), Beeckman (3-3, 18e), Dochez (3-4, 20e), Meunier (3-5, 25e), Dochez (3-6, 26e), Karakilic (4-6, 28e), Rahou (5-6, 32e), Meunier (5-7, 33e), Gerrits (5-8, 37e), Meunier (5-9, 39e), Karakilic (6-9, 39e)

Il ne fallait pas arriver en retard à la Garenne ce vendredi soir. Sur sa première offensive, le FMC Charleroi trouve déjà l’ouverture par Ouadi. Le match est lancé et les Limbourgeois réagissent directement. Meunier ne se fait pas prier pour crucifier Elkjimi et égaliser après quatre minutes. Lambeets met ensuite l’équipe visiteuse aux commandes. Meunier fait le break à la 10e. Bilzen fait longtemps le gros dos mais Rahou sort de sa boîte pour réduire l’écart. Beeckman remet les deux équipes à égalité dans cette première mi-temps très animée. Les Castellinois veulent à tout prix être devant à la pause et jouent avec un gardien volant. Dochez en profite. C’est 3-4 à la pause d’une rencontre folle.

Meunier, encore lui, conclut une domination visiteuse dans les cinq premières minutes de ce second acte. La soirée tourne au cauchemar pour Charleroi. Demoulin qui a pris place dans les buts est exclu pour deux jaunes. Dochez marque avec de la réussite dans la foulée. Karakilic et Rahou redonnent l’espoir au FMC. Les buts pleuvent. Meunier et Gerrits assoient la victoire de Bilzen, plus réaliste dans les deux rectangles.