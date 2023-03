Monceau ne veut pas tout gâcher

Le nul blanc enregistré face à Aische a démontré le manque d’efficacité offensive actuelle des Moncellois. Le retour de Pina et Fernemont cette semaine pourrait être une piste de solution. Cette semaine, Michel Dufour, l’entraîneur carolo, a organisé un match amical face à l’UR Namur pour faire progresser son équipe. "Nous avons été battus 5-6 sur notre synthétique, lance-t-il. Mais c’était encore 5-5 à la 90e. Traore loupe une belle occasion et sur le contre, nous encaissons. Ce qui est positif, c’est que Fernemont a inscrit deux buts et que Pina en a mis un autre."

Si marquer des buts est important, c’est le réalisme qui doit primer aujourd’hui à Monceau. "On ne peut pas se permettre d’être naïf. On doit d’abord se battre sur chaque ballon. La formule est simple mais toujours incontournable. Nous devons être solides derrière et réalistes devant. Depuis quelques semaines, nous sommes plus solides défensivement. C’est un premier pas. Face à Aische, nous aurions dû mieux exploiter nos phases arrêtées, par exemple. J’ai demandé aux joueurs de continuer à se battre pour ne pas gâcher tout le travail que nous avons réalisé pour monter en D3 ACFF."