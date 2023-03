OLYMPIC: Moriconi, Penin, Maisonneuve, Félix, Kouri, Massengo, Ito, Hassaïni, Delbergue (?), Hadj-Moussa, Dahmane, Rivollier, Gaye, Saïdane, Vanderbecq, Janssens, Reynders, Guedj.

Pour l’Olympic de Charleroi, c’est vaincre ou périr, ce samedi soir, à la Neuville. Les Carolos ont absolument besoin d’un succès pour relancer la machine. Le club est à la recherche de ce petit brin de chance qui lui permettra de faire la différence. "Contre Liège, je trouve q ue l’on a proposé un match intéressant, explique Tanguy Moriconi, le gardien. Mais, pour le moment, on n’a pas ce petit truc en plus en notre faveur. C’est dommage car le groupe mérite mieux. Si cela veut dire qu’on doit encore plus travailler, on le fera. Le groupe, le staff, on a, tous, le même objectif. On va se battre pour y arriver. Cette saison est particulière. On a une chance de rejoindre l’échelon supérieur. On se doit de la saisir."

Pour cela, les Dogues devront prendre le meilleur sur Tessenderlo qui n’est pas une équipe simple à manœuvrer. "C’est un adversaire coriace. On a pu le constater au match aller, alors qu’on devait l’emporter facilement. Il faut se méfier de la force offensive de cette équipe, avec notamment Bertaccini. C’est une machine à marquer. En plus, je suppose qu’il voudra se mettre en évidence dans sa région. Ce sera à nous de trouver la bonne opposition pour contre ce bloc. Je pense qu’on a les capacités pour réaliser un résultat positif. On a besoin de ces trois points pour relancer la machine et attaquer la suite de la saison."