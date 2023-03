Le match de la survie pour Boussu

Pourtant, au début de championnat, rien ne laissait présager que Boussu-lez-Walcourt allait lutter pour sa survie en P3D. Promu de l’échelon inférieur, l’équipe a signé un intéressant 10 points sur 15, avant de s’écrouler au fil des semaines. Pour le capitaine, le groupe présente plusieurs manquements. "Il nous manque un peu de tout: manque de stabilité dans l’équipe, manque de régularité sur la saison et en match, il nous manque toujours un petit truc pour passer au-dessus de l’adversaire. Ce fut encore le cas à Jamioulx, la semaine dernière. Le manque d’expérience, dans un groupe plutôt jeune, explique aussi nos résultats."

Les moyens mis à disposition du club boussutois ne sont pas aussi larges. "Nous comptons aussi un noyau un peu étroit et le club n’a pas d’équipe de jeunes, pas de réserve ni même d’équipe évoluant en P1 ou en P2. On ne peut pas rivaliser avec les autres clubs, comme Ransart qui vient en plus de signer un 12 sur 15 et qui aligne des joueurs capables d’évoluer avec le noyau A", déplore Arnaud Ruelle. Peu importe le résultat final face à Ransart, le groupe restera soudé. "Si on doit descendre, on le fera ensemble et on reconstruira une équipe capable de remonter directement en P3."