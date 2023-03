L’opération maintien de Gosselies ne paraît plus tellement utopique après le 7/9 des dernières semaines. Il ne sera pas facile de poursuivre face à Tournai. "Et cela d’autant plus que nos adversaires viennent de réaliser leur meilleur transfert de la saison en confiant les rênes de l’équipe à Luigi Nasca, pointe Steve Pischedda, le coach du RGS. Je le connais bien. C’est un très bon entraîneur. Tournai, je l’ai vu jouer deux fois. Luigi ne pourra pas tout révolutionner en quelques jours mais il pourrait apporter un plus dans l’animation. Mais je travaille plus sur les qualités de mon groupe que sur les défauts des adversaires. C’est vrai aussi que nos résultats récents vont faire que nous serons plus attendus. Il faudra donc être très concentrés pour ne pas briser la dynamique positive que nous avons initiée. La victoire de dimanche fait du bien mais rien ne sera facile jusqu’à la dernière minute de cette saison."