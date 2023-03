Fontaine est sur la bonne voie

Après un début de compétition mouvementé, et un manque d’effectif au cours de certaines rencontres important, comme face au leader du classement, Gerpinnes, l’équipe a retrouvé sa base, suite au retour de Gregory Richir à sa tête.

Ce retour a apporté un vent de fraicheur à l’équipe, qui avait besoin d’un nouveau départ. "Gregory a réinstallé une bonne dynamique dans l’équipe, ça fait du bien, et le collectif le ressent. Les bonnes sensations reviennent. On est plus solidaires. Cette fin de saison est très prometteuse pour nous", explique Giuliano Luzzietti, joueur de l’AS Fontainoise.

Ce dimanche se jouera un match important pour Fontaine, contre Snef qui est un adversaire de taille. Mais les Fontainois ne se laisseront pas facilement prendre sur leur propre terrain. "Pour la suite des matchs, il va falloir venir nous battre. On ne va rien lâcher à la maison. On gagne en confiance, et cette fois-ci on avance ensemble."

Il est crucial pour les Fontainois d’aller chercher des points durant ces cinq derniers matchs. Parmi lesquels, ils espèrent gagner contre Mont-Sur-Marchienne ou Ressaix qui sont des adversaires de la trempe de Fontaine, pour s’éloigner des barrages. Le pari semble réussir à Gregory Richir, qui compte bien emmener son équipe à la victoire et faire oublier à ses joueurs leur début de saison laborieux.