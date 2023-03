Indépendamment de la possibilité, réelle, qu’il n’y ait pas de descendant en Régionale 1, Fabien Muylaert ne cache pas son désir, comme la saison passée, d’assurer le maintien sur le terrain. Ce samedi, les joueuses de Charleroi sont attendues à Brunehaut. La semaine prochaine, les Ladies se déplaceront à Laarne. Ces deux rencontres devraient permettre d’y voir plus clair, même si les Sambriennes auront droit à un dernier match à domicile face à une équipe de mi-tableau, Courtrai, pour conclure la saison. "La dernière semaine de compétition verra également se disputer le replay entre Lummen et Brunehaut. Mais je préfère évidemment me concentrer sur nos rencontres. À mes yeux, le plus important, avant de disputer ces deux sorties importantes, est d’avoir toujours notre sort entre les mains. Si nous parvenons à enlever ces deux parties, nous serions à peu près sûrs de renouveler le bail en division 1. La fin de saison serait plus sereine", reconnaît le coach des Carolorégiennes, qui espérait une bonne nouvelle au terme de la réunion de la ligue intervenue jeudi. Mais rien n’a été entériné en matière de maintien administratif. "En signant un 2 sur 2, nous pourrions franchement nous tourner vers la préparation de la saison prochaine. Le but est de se renforcer au niveau de l’équipe première, de la R1 et aussi de l’école des jeunes. Cela n’a rien d’illusoire. Le budget programmé sera un peu plus élevé que cette année".

Namur – Malines (s. 20 h 45)

Sur une série de huit victoires en championnat, Namur affrontera Malines, seule équipe qui fait mieux puisqu’invaincue cette saison ! Le match aller avait tourné au cauchemar (83-39) pour les Mosanes, qui n’avaient entamé leur préparation qu’un mois plus tôt. "Je ne veux plus y penser, nous avions été catastrophiques là-bas. Staff comme joueuses, nous n’avions eu aucune réaction, lance Marjorie Carpreaux. Elles n’ont gagné que de quinze points la semaine passée contre Braine (NDLR: en finale de Coupe de Belgique) , rien n’est donc impossible. Il faudra faire le match parfait et, surtout, ne pas baisser la tête dans les moments difficiles."

Et c’est exactement ce que Lionel Dorange, conscient de la qualité du noyau adverse, attend des Namuroises: "Nous nous devons de laver l’affront subi fin octobre. Prendre 50 points, pour Namur, Ce n’est pas normal. On vient de vivre quelques semaines compliquées, avec de nombreuses blessures, mais on sait qu’on a un mental d’acier. Même si nous jouons contre un effectif taillé pour l’Euroleague, nous ferons notre maximum pour les bousculer, assure l’assistant-coach namurois. Elles sont très polyvalentes et leur cinq de base est incontestablement leur point fort. À nous de faire la différence lors de leurs rotations. Il faudra, pour ça, augmenter notre intensité et tenir bon dans le combat physique, comme contre Braine chez nous".