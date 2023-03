Un coup de pouce au voisin

Sur ses six dernières sorties, Charleroi Expérience Performance se produira à quatre reprises en déplacement. Quatre de ces duels s’effectueront face à des adversaires toujours concernés par l’accession aux play-off. Il y aura aussi le derby à l’Olympic. Mais dans l’immédiat, le CEP est attendu chez des Brabançons militant dans des eaux nettement plus troubles. Avec 13 défaites, ils devancent de peu le détenteur virtuel du deuxième siège éjectable, détenu par… l’Olympic (mieux classé en raison d’un nombre plus élevé de rencontres disputées). Pour l’heure, ils sont six à être concernés par la lutte pour éviter barrage et descente directe. Autrement dit, un succès carolo offrirait aussi un coup de pouce à Mont-sur-Marchienne.