Retour, départs et arrivées: le point sur les derniers transferts du jour en football

Thuin: Vansweevelt ne continuera pas

La RJS Thuin va devoir trouver un nouveau coach pour son équipe B (4H Hainaut). Jérôme Vansweevelt a choisi de ne pas rempiler pour une deuxième saison à la tête des Thudiniens. "L’absence de joueurs aux entraînements est la principale raison, dit-il. Ça fait quatre mois que je ne peux pas donner les séances, si je n’ai pas les U19… Alors que le dimanche, il n’y a aucun souci." L’entraîneur de 40 ans se dit prêt pour un nouveau projet l’année prochaine.

Des reconductions et une arrivée à Nismes

Treize joueurs ont prolongé l’aventure chez les "Crayats": les gardiens Rousseau et Sauvage, ainsi que Nava Fernandes, les trois Fraiture, Broutin, Boudin, Minet, Dubuc, Delporte, Simon Horé et Nathan Sanchez. Antoine Linares, un défenseur central de Villers sur Meuse, renforcera les "Bleus".

Descarpentries quitte Bioul pour Biesme ou Fabris a prolongé

Après Jadoul, Helson, et les frères Delcourt, partis à Flavion, Alexis Descarpentries a lui aussi décidé de quitter les Sang et Or. Il a signé à Biesme où Fabris est prolongé. Chamkha et Frattaci ne seront pas reconduits