Quatre Carolos en finale

Le duo Stevens-Delporte sera aux manettes à Charleroi. Anthony Stevens sera assisté de Marc Delporte, comme en N2, en ce qui concerne les juniors U21. L’ancien coach de Lambusart officiera comme T1 dimanche en cadets, Stevens prenant le rôle de T2. "Le duel s’annonce ouvert contre Belleflamme, une équipe que nous connaissons bien. En championnat, nous avions perdu l’aller là-bas. Nous n’étions pas au complet et jouer à Belleflamme n’est jamais facile. Au retour, nous avons pris notre revanche. L’opposition de style s’annonce intéressante. Les Liégeois s’appuient sur 2-3 gars dominants et défendent surtout en zone. Nous possédons un bon collectif et plus de banc", expose Marc.