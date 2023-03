Opportunité à saisir

Forcément, le gros de la préparation concerne le déplacement de l’équipe première à Brunehaut, ce samedi. Mais, pour une bonne partie du noyau, il y a aussi la nouvelle sortie à domicile de la Régionale 1. "Après avoir pris la mesure de Liège B, nous évoluerons de nouveau à la maison. Une belle opportunité de nous donner un peu plus d’air dans la course au maintien, qui commence à se dessiner, malgré le nombre d’équipes encore impliquées sur le papier. Un succès face à La Rulles nous vaudrait de compter huit succès", souligne le coach Fabien Muylaert. "Ganshoren en serait réduit à signer un 5 sur 6 pour nous dépasser, à condition que nous ne gagnions plus." L’autre menace potentielle vient d’Angleur, où les Ladies doivent encore se déplacer (la semaine prochaine), avec 8 points à défendre pour enlever l’average.