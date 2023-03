Interdiction de perdre

Dans les play-down pour le maintien en N2, la situation est désormais claire, pour les jeunes en post-formation au Spirou B. Pour espérer renouveler leur bail en deuxième nationale, les joueurs d’Anthony Stevens se doivent de battre le Kontich ce vendredi soir, à la salle Pierre de Coubertin. En confirmant le succès de l’aller, le seul acquis jusqu’à présent, les Carolos se replaceraient dans la roue de l’équipe anversoise. Pour revenir à la hauteur de cette dernière et la dépasser à la faveur d’un average forcément favorable (2 sur 2), il faudrait encore aller chercher un succès lors des deux dernières sorties (à Limburg B le 25 et contre Boechout le 2 avril). En espérant, bien entendu, que les Wolves feront du surplace lors de leurs deux rencontres contre Neufchâteau. Autrement dit, Charleroi B n’a absolument plus droit à l’erreur. Concéder une neuvième défaite permettrait surtout à Kontich de compter quatre victoires, un total que les Sambriens ne sauraient plus atteindre.