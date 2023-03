Du côté de Tchalou, celle qui sera sans doute la nouvelle capitaine pour la future campagne 2023-2024, Juliette Thévenin, a accepté de préfacer la rencontre de ce samedi. Récemment confirmée à Tchalou, la jeune femme revient sur les raisons qui l’ont poussée à rester "à la maison", comme elle le dit si bien.

"Tchalou est un club qui me tient vraiment à cœur. Je me retrouve à la maison comme il y a des années d’ici. C’est un club qui a encore beaucoup à faire en Ligue Dames et j’aimerais l’accompagner et apporter toute mon expérience. Tchalou doit encore grandir et j’aimerais grandir avec lui. Ugo a un beau projet dans lequel j’ai confiance. Avec le départ d’Agata, nous perdons un peu une maman… Mais je sais qu’elle ne sera jamais loin de nous. Évidemment, si Ugo a besoin de moi en tant que capitaine, je serai prête. C’est un rôle que j’ai souvent endossé durant ma carrière et cela ne me pose pas de problème."

Pour ce qui est de la rencontre de ce samedi, l’enjeu sera de conserver la septième place: "Nous voulons garder notre place afin de débuter les play-off 2 avec deux points et non zéro. Aussi, nous désirons garder la confiance que nous avons accumulée contre Ostende la semaine passée avant de débuter les play-off."

Genk – Charleroi (s. 20 h)

Du côté des Dauphines de Charleroi, DImitri Piraux, le coach, se veut très clair.

"Je ne pense et ne penserai qu’à mon équipe, insiste-t-il. Peu importe qui jouera, ce ne sera pas pour du beurre. Nous allons jouer pour gagner peu importe le six de base aligné. Je pourrais dire que je vais me fier aux entraînements mais la vérité est que je ne sais pas encore comment je vais moduler tout cela. Je vais faire en fonction des petites blessures mais ce match sera clairement une préparation aux play-off I. Nous recevons Gand la semaine prochaine et l’objectif des play-off est atteint, c’est vrai. Toutefois, mon objectif personnel va plus loin que cela et je ne dis pas cela dans le vent. Mon but est d’atteindre la finale. Cette semaine constitue une semaine de récupération mentale avant de subir la pression de la phase finale. Quoi qu’il en soit, je veux les trois points ce week-end contre Genk, c’est certain !" Voila qui est clair.