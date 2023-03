Charleroi doit gagner !

La semaine dernière, le FMC Charleroi est passé à deux doigts de réaliser un bel exploit, face à l’ogre du futsal belge. Grâce à Rahou et Ouadi, les Carolos menaient 0-2 sur le parquet d’Anderlecht, avant de se laisser rejoindre et même dépasser. Il faut écrire que les hommes d’Éric Simonofski ont disputé une grande partie de la rencontre en mode gardien volant. "Ce fut une bonne prestation , explique Souliemane Ouadi. Mais le groupe est déçu par la défaite. Le match s’est joué sur des détails. Comme la technique du gardien volant fonctionne bien, on a essayé de garder un maximum le ballon. On a voulu priver l’adversaire du cuir. Cela a bien fonctionné contre Anderlecht."