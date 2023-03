Match spectaculaire samedi à Genk dans la rencontre de la D4 qui opposait les Limbourgeois aux Carolos de l’Hélios. La victoire est pour les poloïstes locaux mais les Carolos ont offert une belle résistance (15-7). Jean-François Claux a inscrit cinq buts, les deux autres sont pour Arnaud Hermans et Gaston Vernet.

RUGBY

Le Black Star avec honneur

Bien qu’officiellement barragiste pour le maintien contre le deuxième de D3, le Black Star Charleroi ne lâche rien: les Carolos ont contraint Leuven au partage au stade Arc-en-Ciel de Jumet (13-13).

HANDBALL

MsM dans les barrages

Le Sporting de Mont-sur-Marchienne disputera le 18 mars à la Garenne contre Kraainem son premier match des barrages pour son maintien en D1 francophone. Les Mont-sur-Marchiennois auront 8 matchs pour éviter de reprendre l’ascenseur pour la Promotion Brabant-Hainaut.

HOCKEY SUR GLACE

Cinq buteurs différents chez les Red Roosters

Les Red Roosters ont remporté un beau succès samedi soir à Heist-op-den-Berg (0-5) avec cinq buteurs différents: Valentin Rondia, Gil Krnac, Laurent Van Wijnsberghe, Nicolas Semal et Samuel Gerbrico. Une victoire qui leur permet de conserver leur place sur le podium de la D3.

IN-LINE HOCKEY

L’Euro à Charleroi

Bonne nouvelle pour les amateurs de in-line hockey: la candidature belge a été retenue et c’est donc dans les deux salles de la Garenne de Charleroi que se dérouleront les championnats d’Europe en juillet prochain.

JOGGING

Annulation des 15 km de Charleroi

La course des "15 km de Charleroi Métropole" n’aura pas lieu cette année, comme l’ont indiqué ses organisateurs: "La ville de Charleroi semble avoir un projet pour un grand événement de course à pied, nous attendons d’en connaître les contours. Nous attendons les coureurs aux 15 km frères de Liège Métropole (16/4) et de Woluwe (23/4)."

À Gerpinnes vendredi soir

La 6e édition de la Course-Nature de Gerpinnes a lieu ce vendredi soir depuis le collège Saint-Augustin sur des distances de 21 km (19h30), 12 km (19h30) et 6 km (19h45). Une marche aux flambeaux de 6 km est aussi prévue à 20h00. Inscriptions: www.chronorace.be

À Sautin samedi

C’est une toute nouvelle course que lance le club de La Thure ce samedi à 15h00: "Les Relais du Parc de Sautin" au départ de la rue du Centre. Comme son nom l’indique elle se déroule par équipe de deux runners: le 1er fera 4.5 km et le second 4.3 km avant de se retrouver ensemble pour un ultime tour de 4.2 km, soit 13 km au total. À 14h15 auront eu lieu des courses pour jeunes. Infos: 0474/98 23 61 – www.challenge-guerit.be

TRAIL

Ce week-end à Loverval

C’est depuis le Centre de Délassement de Marcinelle/Loverval, et plus particulièrement le club de tennis de l’Astrid (allée des Lacs), que se déroulera le premier week-end de l’Actygo Trail Challenge. Samedi à 14h00: les "6 heures de l’Astrid", une boucle solo ou en relais de 7 km avec un départ toutes les heures à terminer dans l’heure sinon élimination ! Dimanche il y aura un trail sur des distances de 7 km (10h30), 15 km (10h00) et 29 km (9h00). Inscriptions: www.goaltiming.be