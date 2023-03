L’aventure de Lambert prend fin

Alex Lambert a commencé le football à 4 ans à l’école Georges Grün de Nivelles. "Mon frère, plus vieux de deux ans, y jouait, se remémore le T2 de Michel Dufour. J’ai voulu essayer et ça m’a plu." L’aventure commençait et allait durer 32 ans. À bientôt 37 printemps, le médian a pas mal bourlingué. "De 6 à 9 ans, j’ai joué à l’Olympic. Je suis passé au Sporting jusqu’à 16 ans avant d’aller à Tamines où j’ai joué avec l’équipe réserve et l’équipe première à 18 ans." Il continue à sillonner la province en passant quatre saisons à Petit Waret en P1 et promotion et une année à Aische, toujours en promotion. C’est à Walhain qu’il pose durablement ses valises. "J’y ai passé sept saisons. Nous avons été champions en promotion." Il accepte un nouveau défi à Châtelet/Farciennes avec qui il monte de D2 amateurs en D1 amateurs où il évoluera une saison. C’est là qu’il accepte la proposition de Monceau. "J’avais 32 ans." De joueurs, il devient entraîneur adjoint. "J’ai dû mettre le football de côté à un moment pour m’occuper de la société de mon père. Aujourd’hui, arrêter est mon choix. Mon corps me lance des signaux." Alex a aussi plus de mal à concilier le foot et son activité d’électricien indépendant.