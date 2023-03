Vestiaires

"Nous prenons deux buts et nous avons la force de revenir dans le match, analyse Loïc Marchand, double buteur pour les Coqs. En seconde période, nous avions le match en main. Nous les dépassons au classement nous lâchons un peu les équipes derrière. J’ai un peu de chance sur le second penalty, j’hésite au dernier moment mais finalement elle passe. C’est le brin de chance qui nous manquait avant et avec la mentalité que nous avons affichée, nous pouvons nous sauver."