Buts: Petit (1-0, 16e), Gailliez (1-1, 36e). MOLENBAIX: George, Rei, Vandenhove, Tangle, Dezitter, Morain (68e Fontaine), Dekampener (57e Sylla), Fiston, Duchatelet, Coqu, Petit.

Solre: Bilteryst, Gailliez, Thery, Geenen, Audin, Mustin, Gailliez, Geenen (90e Petyt), Patelli, Virgili (46e Millien), Arnould, Lefevere (80e Cuche), Nicolay.

Petit match, petit résultat malgré le but de… Petit ! Voilà le résumé de la rencontre entre Molenbaix et Solre. Pourtant, les locaux ont fait le plus dur dès le quart d’heure de jeu. Dekampener était à l’assist pour Petit qui se faisait une joie d’ouvrir la marque. Malgré quelques opportunités de doubler la mise, on sentait les locaux mis en difficulté pour passer à la vitesse supérieure.

Solre le sentait et en profitait pour égaliser lorsqu’un ballon balancé dans le dos de la défense locale était mis à profit par Gailliez qui fêtait là sa rentrée. Si Molenbaix gardait la maîtrise du jeu en seconde période, il lui manquait toujours le dernier geste pour amorcer une action dangereuse pour Bilteryst qui s’employait malgré tout lorsque l’obligation s’en faisait ressentir.

Les manquements étaient perceptibles dans le jeu local, un peu trop pour revendiquer les trois unités de la victoire.

Si ce nul ne porte pas à conséquences au classement général, il permet surtout à Belœil de fêter le titre qui peut par conséquent remercier Solre d’avoir forcé le dauphin au nul ce dimanche après-midi.